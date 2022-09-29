Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine geçtiğimiz günlerde yapılan terör saldırısında, binanın önünde nöbet tutan iki polis memuru yaralandı.

Ağır yaralanan Sedat Gezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı şehit oldu; Abdulkadir Öztürk hastanede tedavi altına alındı.

TRT Haber ekibi yaralı polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kendisini kurşunlara siper etti

Öztürk, saldırının polisevinin kalabalık olduğu anda gerçekleştirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Polisevinde en az 100 kişi yatıyordu. İçeri girseler bir bomba patlatsalar en az 100 vatandaşımız şehit olacaktı. Bizim öncelikli görevimiz devletimize, milletimize canımızı feda etmektir o anda"

Mesai arkadaşı şehit oldu

Polisevini kahramanca savunan polis memuru, yaralı kurtulduğu çatışmada en yakın mesai arkadaşını şehit vermenin acısını yaşıyor.

"Dizimden, kasığımdan bir iki yara aldım. Ondan sonrasında da hastanede kendimizi bulduk. Maalesef arkadaşımız şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin, çocuklarına da sabır versin. "

Tedavi sürecinde ilk ameliyatı başarılı geçen Abdulkadir Öztürk, ikinci bir ameliyata daha alınacak.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Memiş Akçam