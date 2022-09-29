Ekrem Oba Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi A.N. ders bitiminde sınıftan çıktığı esnada baygınlık geçirdi.

Öğrenciye müdahale eden öğretmenler, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Okula gelen ekiplerce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Servisine kaldırılan öğrenci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi SEAH Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderilen A.N'nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.