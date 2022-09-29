Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bedrettin Gündeş tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan Bedrettin Gündeş emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Bölücü başının resimleri ve örgüt paçavraları önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Gündeş, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne finansal kaynak sağlamak ve örgüte eleman temin etmek iddiasıyla hakim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme heyeti Bedrettin Gündeş'in tutuklanmasına karar verdi.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO üyeliğinden 4 yıl 6 ay hapis yattığı da ortaya çıkmıştı.
Son Haberler
- 19:05
- 19:04
- 18:35
- 18:15
- 18:02
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz