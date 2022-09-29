İzmir Çevre Yolu üzerinde Bayraklı Tünelleri yakınlarında meydana gelen olayda, 19 yaşlarındaki E.M.P. ve Y.K. olduğu öğrenilen gençler, iki araçla yol üzerinde hızlanarak araçların arasında makas atmaya başladı.

Trafiği tehlikeye atan magandalar, bu anları kamera kaydına almayı da ihmal etmedi. Çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyen gençler, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Ehliyetlerine el konulup adliyeye sevk edildiler

Araçların arasından art arda şerit değiştirerek kaçmayı başaran trafik magandaları, çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin radarından kaçamadı.

Karakola getirilen gençlere “Trafiği Tehlikeye Sokacak Şekilde Art Arda Birden Fazla Şerit Değiştirmek” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçlarından 2 bin 19’ar TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

Öte yandan, ehliyetlerine el konulan gençler, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu” çerçevesinde adliyeye sevk edildi.