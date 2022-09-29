Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, ziyaretçilerin üzerine ağaç devrilme ihbarı yapılmasının ardından kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını söyledi.
Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.
Etiketler: Sinop
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