Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.
64 yaşındaki Münevver Pınar ise hastanenin hem güzel hem de temiz olduğunu belirterek, "Devletimize çok teşekkür ediyoruz bu hizmet için" sözlerini kullandı.
"Dünya standartlarında bir hastane, herkes gelip görmeli"
Bir dönem Almanya'nın Münih kentinde inşaat işlerinde çalıştığını anlatan 61 yaşındaki Cevdet Üçok, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün hastanede muayene oldum, gerçekten birinci sınıf. Yapanların ellerine sağlık. Cihazlar son sistem, pırıl pırıl. Dünya standartlarında bir hastane."
Hastaneye eşiyle birlikte göz kontrolü için geldiğini söyleyen Eyüp Öztürk, "Hastane çok güzel, elbette yeni olduğu için biraz yürüdük ama yardımcı olan personel var. Yapılan hizmet, kim yaparsa yapsın, iyidir, halka hizmettir. Bu çok güzel bir şey" diye konuştu.
Hüsniye Öztürk de "Cumhurbaşkanımıza bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Herkes görüyor, çok güzel hizmetler bunlar" dedi.
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