Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren ülkenin güney kesimlerinde kuzey yönlü kuvvetli ve tam fırtına şeklinde rüzgar esecek.

Rüzgarın etkili olacağı yerler şöyle:

- Batı Akdeniz- Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri

- Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri

- Muğla'nın iç kesimleri

Yarın akşama kadar etkili olacak

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına dikkat

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA