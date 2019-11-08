Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacak08 Kasım 2019 Cuma 02:46 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 02:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görev yapacak 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görev yapacak 100 adet sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.
İşe alınacak sözleşmeli personelin 76'sı mühendis ve 24'ü ise tekniker unvanında olacak.
Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSS P3 ve ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı kullanılacak.
İlgili sınav puanı en az 50 olan adaylar tercih yapabilecek.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 7-13 Kasım tarihleri arasında yapabilecekler.
Kaynak: TRT Haber