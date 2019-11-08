Türkiye
Adıyaman'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu08 Kasım 2019 Cuma 02:18 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 02:25
Adıyaman'da, okulda unuttuğu ceketini almak için evden çıkan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki çocuk, saatler sonra ekiplerce bulundu.
12 yaşındaki çocuk, okulda unuttuğu ceketi almak için evden çıktı.
Ancak uzun süre geri dönmedi, endişelenen çocuğun ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda arama çalışması yaptı.
Saatler süren arama çalışmaları sonuç verdi, küçük çocuk bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Adıyaman kayıp çocuk AFAD