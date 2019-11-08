Türkiye
Balıkesir'de yangın: 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü08 Kasım 2019 Cuma 02:11 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 02:13
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Oduncuyolu mevkiindeki zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.
Kaynak: AA
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