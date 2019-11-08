Türkiye
İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı08 Kasım 2019 Cuma 01:29 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 01:31
İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.
Kaynak: AA
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