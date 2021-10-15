Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevreleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel bazda çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sel ve dolu uyarısı

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.