Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 18:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil tıra çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Resul Sucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara- Beypazarı yolundaki Uğur Çayırı mevkiinde, sabah saatlerinde, Resul Sucu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, Mustafa Karaağaç yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Sucu, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Resul Sucu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförü Mustafa Karaağaç, kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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