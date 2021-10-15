Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Y.A, A.A, A.F, H.H. ve M.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş DEAŞ
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