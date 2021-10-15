Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kaçakçılara göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 zanlı gözaltına alındı.
Ayrıca bir otomobile düzenlenen operasyonda, 24 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir kişi yakalandı.
Etiketler: Kayseri Kaçakçılık Uyuşturucu
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