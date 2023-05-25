Merzifon'un endemik bitki türü 'yitik lale' çiçek açtı

Bölgede zamanla kaybolan ve girişimler sonucu geçmiş yıllarda TEMA Vakfı Merzifon Temsilciliği botanik bahçesinde yeniden yetiştirilmeye başlanan "yitik lale"nin çiçek açması dolayısıyla program düzenlendi.

TEMA Vakfı Merzifon Temsilcisi Kadir Acar, gazetecilere, parlak kırmızı rengiyle çiçeklenen bitkinin yıllar sonra ana yurdu Merzifon'da girişimleri sonucu çiçek açtığını söyledi.

Bitkinin yetişmesinde büyük emek sarf ettiklerini vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"2016 yılında Merzifon Belediyesi ve Giresun Üniversitesinin desteğiyle öğrencilerimize yönelik, bitkileri tanıma kursu açmıştık. Öğretim görevlileri, bu bölgede yetişen bir lale olduğunu ve artık bulunmadığını ilettiler. Araştırmalarımız sonucunda İstanbul'da TEMA Vakfı kurucularından Nihat Gökyiğit'in botanik bahçesinde bu lalenin var olduğunu öğrendik. Oradan 2 lale soğanı alıp 2017 yılında sahamıza diktik. Şu an elimizde 9 çiçek açan lalemiz var. Gelecek yıl bu sayı 90'a ulaşacak. Daha sonraki yıllarda yüzlerce lale yetiştirmiş olacağız. Burada lalenin tohumlarını yaygınlaştırıp bölgeye yaymaya çalışacağız."

Yitik laleyi yıllar sonra ana vatanında yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Acar, "1800'lü yıllarda Merzifon çevresinde doğada kendiliğinden yetişen bir cins lale varmış. Bu lale sadece bu bölgede yetiştiği için bölgemiz ve ülkemizin de endemik bitkisiymiş. Lalemiz ana vatanına dönmüş oldu. Çok mutluyuz. Çünkü İstanbul'da getirdiğimiz, toprağa ektiğimiz laleler daha cılız oldu. Merzifon toprağında ekilen laleler ise daha sağlıklı oldu. Bu toprağa, bu yöreye tekrar uyum sağlayacaklarına inanıyoruz" dedi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da lalenin yetiştirilmesinde emeği geçen TEMA gönüllülerini tebrik etti.

Çiçek açan lalenin fotoğraf ve görüntülerini çeken katılımcılar, çiçek hakkında TEMA gönüllülerinden bilgi aldı.