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Türkiye
AA 25.05.2023 17:27

Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı

Çorum'da bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı
[Fotograf: AA]

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki içinde eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan işçiler Metin Temür, İsmail Yıldız, Remzi Çalman, Abdullah Doğan, Abdullah Cins ve Mehmet Uçar yaralandı.

Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Temür ve Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı

Polis ekipleri fabrikada inceleme yaptı.

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