Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki içinde eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan işçiler Metin Temür, İsmail Yıldız, Remzi Çalman, Abdullah Doğan, Abdullah Cins ve Mehmet Uçar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Temür ve Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis ekipleri fabrikada inceleme yaptı.