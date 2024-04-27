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Türkiye
İHA 27.04.2024 08:41

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 450 milyon lira para trafiği tespit edilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi.

Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adresler de arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

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