Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında Gazipaşa mahallesi 1967 sokakta çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. K.B, tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.
Ağır yaralanan Mülayim, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaçan K.B'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Etiketler: Kavga
Son Haberler
- 00:56
- 00:58
- 00:44
- 00:35
- 00:28
Sıradaki Haber
Üsküdar'da otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz