Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta Tuğba E'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına, ardından yoldan geçen Melike K. ve Muhterem Ç'ye çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki bir minibüse çarparak durabildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Melike K. ile Muhterem Ç, hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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