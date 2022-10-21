Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı
[Fotograf: AA]
Mersin'de saman yüklü tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İ.D. idaresindeki tırın saman yüklü dorsesinde, seyir halindeyken yangın çıktı.
Dorseden alevler yükseldiğini fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekip, yangına müdahale etti ancak tırın dorsesi ile samanlar yandı.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: Mersin
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