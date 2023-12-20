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Türkiye
AA 20.12.2023 00:19

Mersin'de servis otobüsü alev alev yandı

Mersin'de tekstil atölyesi işçilerini taşıyan servis otobüsü, yolcular indikten kısa süre sonra alev alarak yandı.

Mersin'de servis otobüsü alev alev yandı
[Fotograf: AA]

Bir tekstil atölyesinde çalışan personeli taşıyan Mehmet N.H. yönetimindeki servis otobüsü, son yolcu da indikten sonra merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarında seyir halinde iken bir anda alev aldı.

Boş olarak evine döndüğü sırada otobüsten dumanlar çıktığını gören sürücü, hemen yolun kenarına çekerek aracı terk etti.

Otobüs, sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otobüs yangınına, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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