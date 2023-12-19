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Türkiye
AA 19.12.2023 21:16

Adana'da bir evden 10 kamyon çöp çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, iki gündür yapılan çalışmada 10 kamyon çöp çıkartıldı.

Adana'da bir evden 10 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: AA]

Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı 3 katlı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, adrese gelerek evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı.

İki gündür süren çalışmada çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet, kağıt ve çuvallardan oluşan 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekiplerin evde yarın da çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan söz konusu evde 3 yıl önce de aynı gerekçeyle temizlik yapıldığı öğrenildi.

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