Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de park halindeki aracı iterek çalan 2 kişi tutuklandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 şüpheli park halindeki bir otomobili iterek çaldı. Ekipler düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalarken, araç da sahibine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Mahallesi 4738 Sokak'ta park halindeki aracın iteklenerek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin O.Ç. ve S.T. olduğunu belirledi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. ve S.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terk edilmiş halde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Etiketler: Mersin
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