Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde sokak köpekleri özellikle sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde yaya olarak yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Zaman zaman aç kaldığı için sadırganlaşan köpekler, zaman zaman da oyun oynamak maksadı ile vatandaşları korkutuyor. Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapmak için bahçeye çıkan bir kişi 2 köpek tarafından kovalandı.

Köpeklerin adamı kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Bölgede yaşayan Ercan Öztürk , “Burası açık alan olduğu için başka köpeklerde bırakıyorlar. Buradaki hayvan severler yardımcı oluyor ama yeterli olmuyor tabi ki de. Özellikle çocuklar korkuyorlar. Zaman zaman saldırganlaşıyorlar” dedi.