Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başakşehir'de başıboş sokak köpekleri adamı kovaladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Başakşehir'de sokak köpekleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Site içinde yürüyen bir vatandaş sokak köpeklerinin saldırısından son anda kurtuldu. Site sakinleri çocuklar için saldırgan köpekleri tehlike olduğunu ifade etti.
Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde sokak köpekleri özellikle sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde yaya olarak yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Zaman zaman aç kaldığı için sadırganlaşan köpekler, zaman zaman da oyun oynamak maksadı ile vatandaşları korkutuyor. Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapmak için bahçeye çıkan bir kişi 2 köpek tarafından kovalandı.
Köpeklerin adamı kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Bölgede yaşayan Ercan Öztürk , “Burası açık alan olduğu için başka köpeklerde bırakıyorlar. Buradaki hayvan severler yardımcı oluyor ama yeterli olmuyor tabi ki de. Özellikle çocuklar korkuyorlar. Zaman zaman saldırganlaşıyorlar” dedi.
Etiketler: Sokak Hayvanları Köpek
Son Haberler
- 11:38
- 11:31
- 11:24
- 11:21
- 11:23
Sıradaki Haber
Düzce'de vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz