Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonunda 7 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, bu çerçevede gerçekleştirdikleri operasyonda, örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Gaziantep PKK/YPG Terörle Mücadele
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