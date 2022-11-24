Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da evini silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı
Elazığ'da evini silah atölyesine çeviren bir şüpheli ekiplerin operasyonuyla yakalandı. 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli V.B'nin, evinde kurduğu silah atölyesinde kurusıkı tabancaları teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiğini tespit etti.
Evdeki aramada ele geçirilen 4 tabanca, 25 parça tabanca tamiratında kullanılan muhtelif malzeme, namlu açmada kullanılan torna düzeneği, 2 av tüfeği, 3 mengene, 5 kabza, 3 tabanca üst kapağı, şarjör, 5 fişek ve 142 av tüfeği kartuşu ile 2 uyuşturucu tüketiminde kullanılan düzeneğe el konuldu.
Ekipler, 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan V.B'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Elazığ
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