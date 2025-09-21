Açık 13.3ºC Ankara
AA 21.09.2025 00:59

Mersin'de kayalıklardan düşen kişi 4 saatlik operasyonla kurtarıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşen kişi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Mersin'de kayalıklardan düşen kişi 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sebil Mahallesi sınırlarındaki Cehennem Deresi Milli Parkı'nda, L.M. ve M.E. doğa yürüyüşüne çıktı.

Kayalıklarda yürüyüş yaparken M.E. dengesini kaybederek metrelerce aşağıya düştü.

Kendi imkanıyla M.E.'nin yanına ulaşan L.M. arkadaşının yaralandığını görünce yardım istemek için yetkililere ulaşmaya çalıştı.

Bulunduğu yerden telefon sinyalinin çekmemesi üzerine L.M. yüksek bir noktaya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralının bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 kilometrelik dik ve kayalık araziye kurulan ipli erişim tekniğiyle yaralının bulunduğu alana ulaştı.

Sedyeye alınan M.E. kurulan sistemle güvenli şekilde yukarıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.E. hastaneye sevk edildi.

Kurtarma operasyonunun 4 saat sürdüğü bildirildi.

Mersin
