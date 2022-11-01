Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde yaşayanların kötü koku şikayeti üzerine apartmanın zemin katına giden Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, peynir imalatı yapıldığını tespit etti.

İmalathanenin ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uyulmadığı saptandı. Mühürlenen iş yerini işletenler hakkında ise tutanak tutuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlenen kaçak iş yerinde 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymağa imha edilmek üzere el koyuldu.