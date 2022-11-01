Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de kaçak olarak üretilen peynirler imha edildi, iş yeri mühürlendi
Mersin'de sağlıksız koşullarda peynir üretimi yapıldığı belirlenen imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyonda, 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymağa imha edilmek üzere el koyuldu. Yabancı uyruklulara ait olduğu ve ruhsatsız imalat yapıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde yaşayanların kötü koku şikayeti üzerine apartmanın zemin katına giden Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, peynir imalatı yapıldığını tespit etti.
İmalathanenin ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uyulmadığı saptandı. Mühürlenen iş yerini işletenler hakkında ise tutanak tutuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlenen kaçak iş yerinde 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymağa imha edilmek üzere el koyuldu.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık
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