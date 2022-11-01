Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Lüks araba lastikçiye daldı
[Fotograf: İHA]
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği cipin çevreyolu kenarında bulunan lastikçiye dalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler mahallesinde meydana geldi.
Tali yoldan Eskişehir-Bursa karayoluna çıkmak üzere seyir halinde olan cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan lastikçi dükkanına daldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin dükkana daldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Etiketler: Trafik Kazası Eskişehir
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