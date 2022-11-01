Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler mahallesinde meydana geldi.

Tali yoldan Eskişehir-Bursa karayoluna çıkmak üzere seyir halinde olan cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan lastikçi dükkanına daldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin dükkana daldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı