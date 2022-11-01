Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
[Fotograf: AA]
Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı.
İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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