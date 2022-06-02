Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaatta çalışan Mehmet Keş, binanın 11. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Mehmet Keş olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: İş Kazaları Mersin
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