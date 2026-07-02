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Türkiye
AA 02.07.2026 12:02

Mersin'de evden 5 kamyon çöp çıktı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir evden 5 kamyon çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

Mersin'de evden 5 kamyon çöp çıktı

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitedeki evden kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Adrese giden temizlik ve zabıta ekipleri yaptıkları incelemede evde çöp, kullanılmayan eşya ve malzeme biriktirildiğini tespit etti.

Mersin'de evden 5 kamyon çöp çıktı

Ev sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen meskende, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan gerekli tahliye kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlatıldı.

İlgili kurumların katılımıyla evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

Atıktan arındırılan ev ve çevresi ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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