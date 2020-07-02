Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre ilçe genelinde 3 bin 500 üretici 110 bin dekar alanda üzüm yetiştiriyor.

Hasat edilen Yalova İncisi ve Kardinal cinsi üzümden bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor.

Öte yandan Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan ile Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasat yapılan bağları ziyaret ederek, üreticilere yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.