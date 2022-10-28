Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda DEAŞ terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve maliye yapılanması içerisinde bulunan 4 kişi tespit edildi.
6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin'de operasyon düzenlendi.
200 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Mersin Terörle Mücadele
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