DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda DEAŞ terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve maliye yapılanması içerisinde bulunan 4 kişi tespit edildi.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin'de operasyon düzenlendi.

200 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.