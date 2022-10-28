Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 07:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de göçmen kaçakçısı 8 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Foça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi tutuklandı.
Yenifoça Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde 26 Ekim tarihinde göçmen kaçakçılığı yaptığı sırada 5'i yabacı uyruklu olmak üzere 8 kişiyi suçüstü yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ekipler, olayda 6 motorlu araç ile göçmen kaçakçılığından elde edilen 56 bin liraya el koydu.
Etiketler: İzmir İnsan Kaçakçılığı
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