Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de terör operasyonu: Mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, el bombaları ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, merkez ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda 37 RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 sevk fişeği, 61 el bombası, 5.56 milimetrelik 1737 fişek, 7.62 milimetrelik 374 biksi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terörle Mücadele PKK/KCK
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