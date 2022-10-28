Yıldırım ilçesi Emlasbahçeler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

Minibüs şoförünün "dur" ikazlarına uymaması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı. Polisin Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki kavşağı barikat kurarak kapatması üzerine araç durduruldu.

"Ben onların polis olduğunu anlamadım"

Araç sürücüsü Ali Burak K. ve yanında bulunan Yusuf C. ile Yağız K. gözaltına alındı.

Minibüs şoförü Ali Burak K., "Polisten neden kaçtın" sorusu üzerine "Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım. Araç sahibinin arkadaşıyla dün yolda şakalaştık yolda arkamdan geliyordu, polisleri o sandım. Arkadaşla yolda birbirimizi gördüğümüzde gaza basıyoruz" dedi.

Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, "dur" ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye sokmaktan 1600 lira da ceza yazıldı.