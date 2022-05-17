Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir kamyondan 5,2 ton kaçak akaryakıt çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de ekipler, kaçakçılara göz açtırmıyor. Tarsus'ta bir kamyonda yapılan aramada 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt bulundu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, daha önce kaçakçılıktan hakkında işlem yapılan M.A'nın, kamyonla kente kaçak akaryakıt getireceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki aramada, 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Mersin
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