Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, daha önce kaçakçılıktan hakkında işlem yapılan M.A'nın, kamyonla kente kaçak akaryakıt getireceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki aramada, 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.