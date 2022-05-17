Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne mide şişkinliği şikayetiyle başvuran Neriman A.’nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhanTaşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.’nın safra kesesinden çıkan taş miktarını görünce şaşkına döndü.

Ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ameliyat olan hastanın sağlık durumu iyi

Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı. İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi.

Taşdöven, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir"

Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bu tür taşlar hastalarda sarılığa neden olabilir. Safra kanalını tıkayıp safra kesesinde iltihaba, tedavi edilmezse delinmesine kadar hatta hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. Bu tür taşlar kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı.”

