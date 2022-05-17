Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla ve Dikili ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs'ta Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde arazide önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.
Ekipler bu sırada yasa dışı geçiş hazırlığındaki 65 Afganistan, 9 Bangladeş, 1 Suriye, 2 Yemen, 1 Pakistan ve 7 Eritre uyrukluyu yakaladı.
Ayrıca yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla T.A, A.Ş, İ.D, E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı, 1 araca el konuldu.
Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde yakalanan 26'sı Yemen ve 7'si Eritre uyruklu olmak üzere 33 düzensiz göçmen de işlemler için jandarma merkezine götürüldü.
Her 2 ilçede yakalanan 118 düzensiz göçmen, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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