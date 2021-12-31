İl Jandarma Komutanlığı, sahte içki imalatı yapanları yakalamak için iki ilçede operasyon düzenlendi.

Ekipler, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 adrese düzenledikleri baskında ve araçlarda yaptıkları aramalarda, 106 litre sahte içki ve 42 içki yapım kiti ele geçirdi.

Şüphelinin aracına yapılan aramada, şişelenmiş sahte içkileri aracın motor ve bagaj bölümlerine saklanmış olduğu görüldü.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.