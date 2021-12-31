Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de araç kaputuna gizlenmiş sahte içki bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde bir kısmı aracın motor kısmına gizlenmiş 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, sahte içki imalatı yapanları yakalamak için iki ilçede operasyon düzenlendi.
Ekipler, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 adrese düzenledikleri baskında ve araçlarda yaptıkları aramalarda, 106 litre sahte içki ve 42 içki yapım kiti ele geçirdi.
Şüphelinin aracına yapılan aramada, şişelenmiş sahte içkileri aracın motor ve bagaj bölümlerine saklanmış olduğu görüldü.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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