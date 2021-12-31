Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 152,7 gram esrar, 84,5 gram sentetik uyuşturucu, 937 paket gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 335 lira ele geçirdi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Kaçakçılık
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