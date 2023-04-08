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Türkiye
AA 08.04.2023 22:53

Mersin'de Akdeniz fokları için uyarı tabelası dikildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 'Akdeniz Foklarını Koruma Projesi' kapsamında sahile uyarı tabelaları yerleştirildi.

Mersin'de Akdeniz fokları için uyarı tabelası dikildi
[Fotograf: AA]

Akdeniz Belediyesi'nin açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi işbirliğinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokları koruma altına alındı.

Bu çerçevede hazırlanan çalışma kapsamında Akdeniz foklarının sıklıkla görüldüğü bölgelerde tekne gezileri, dalış ve deniz ürünlerine yönelik avlanma faaliyetleri yasaklandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve beraberindekiler, fokların dinlenme alanı olan Millet Bahçesi sahilindeki kumlara "Akdeniz foku dinlenme kumsalı, rahatsız etmeyiniz" yazılı tabelalar dikti.

Gültak, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla tabela diktiğini vurgulayarak, "Dünya genelinde nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarını korumak, ayrıca çocuklarımızın bu şirin canlıyı tanıması ve sevmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımıza da çağrım, eğer sahilde Akdeniz foklarımıza rastlarsanız lütfen onları rahatsız etmeyelim, bu şirin canlılarımıza sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.

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