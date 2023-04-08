Devrilen tır çok sayıda araca çarptı: O anlar kamerada

İstanbul'dan Tokat istikametine giden 54 yaşındaki Şaban Yıldırım yönetimindeki tır, Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkiinde kaldırıma çarparak devrildi.

Sürüklenen tır, Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 27 yaşındaki oğlu Onur Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.