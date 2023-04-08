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Türkiye
AA 08.04.2023 16:27

Araç almak isteyen depremzede 447 bin lira dolandırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil almak isteyen bir depremzede, 447 bin 500 lira dolandırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Araç almak isteyen depremzede 447 bin lira dolandırıldı

İnternet sitesinde satılık olan bir otomobilin sahibi F.K'yı telefonla arayan şüpheli, aracı almak istediğini söyledi. Bafra ilçesinde yaşayan F.K'ya 500 lira kapora göndererek aracı ilandan kaldırtan zanlı, daha sonra aynı otomobili kendi hesabından satılığa çıkarttı.

İlanı gören, deprem sonrası Hatay'dan Antalya'ya giden A.O, telefonla görüştüğü şüpheli ile aracı almak için anlaştı. Antalya'dan Bafra'ya gelen A.O, zanlının yakını olarak tanıttığı ve yardımcı olacağını söylediği araç sahibi F.K. ile görüştü.

Aracı almaya karar veren depremzede A.O. notere gittiğinde F.K'ya, kendisini araç sahibi olarak tanıtan kişinin banka hebasına 447 bin 500 lirayı gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine F.K, aracın kendisinin olduğunu ve paranın da kendi hesabına yatmadığını aktardı.

Dolandırıldığını anlayan A.O, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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