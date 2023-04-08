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Türkiye
AA 08.04.2023 16:20

Mersin Limanı'nda 97,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda 97,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmayla, Ekvator'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Ekipler, limandaki konteynerde narkotik köpeği "Miror"u kullanarak arama yaptı.

Aramalarda, konteynerin soğutucu ünitesine gizlenmiş 86 pakette 97 kilo 500 gram kokain bulundu.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin Uyuşturucu Narkotik
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