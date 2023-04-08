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Türkiye
AA 08.04.2023 14:47

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü

Sabah erken saatlerde Doğukan Küpeli (29) idaresindeki otomobil ile Suriyeli Madal Ahmad yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolundaki Burç Kavşağı yakınında çarpıştı.

Kazada sürücü Madal Ahmad ile aynı araçtaki Sara Mustafa ve Abdullah Ahmad, diğer otomobilde bulunan sürücü Doğukan Küpeli ile Emre Özmen (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bir yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybedenlerden Emre Özmen'in Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği üyesi olduğu bildirildi. Dernek başsağlığı mesajı yayımladı.

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