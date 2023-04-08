Bir kilometre yol için 385 TL ücret isteyen taksiciye ceza yağdı

Dolmabahçe'den Taksim'e gitmek isteyen Arjantinli çift, taksiye bindi. Bindikleri taksinin şoförü, birkaç dakikalık mesafe için çiftten 385 lira istedi.

Şoförün yaklaşık 10 kat fazla ücret talep etmesi üzerine tartışma çıktı. Taksim'e gelince meydanda turizm polisini gören çift, şoförden şikayetçi oldu.

Taksi şoförü Murat Akpolat'ın evraklarını inceleyen polis, takside arama yaptı.

Yaklaşık 5 bin lira ceza kesilen Murak Akpolat'ın ehliyetine de 20 gün süreyle el konuldu. Taksi ise çekiciyle kapalı otoparka götürüldü.