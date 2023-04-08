Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.04.2023 12:30

Bir kilometre yol için 385 TL ücret isteyen taksiciye ceza yağdı

İstanbul'da bir taksi şoförü, turist çiftten bir kilometrelik mesafe için fahiş ücret istedi. Turistlerin şikayeti üzerine taksiciye 5 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 20 gün süreyle el konuldu.

Bir kilometre yol için 385 TL ücret isteyen taksiciye ceza yağdı

Dolmabahçe'den Taksim'e gitmek isteyen Arjantinli çift, taksiye bindi. Bindikleri taksinin şoförü, birkaç dakikalık mesafe için çiftten 385 lira istedi.

Şoförün yaklaşık 10 kat fazla ücret talep etmesi üzerine tartışma çıktı. Taksim'e gelince meydanda turizm polisini gören çift, şoförden şikayetçi oldu.

Bir kilometre yol için 385 TL ücret isteyen taksiciye ceza yağdı

Taksi şoförü Murat Akpolat'ın evraklarını inceleyen polis, takside arama yaptı.

Yaklaşık 5 bin lira ceza kesilen Murak Akpolat'ın ehliyetine de 20 gün süreyle el konuldu. Taksi ise çekiciyle kapalı otoparka götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Taksi Turizm
Sıradaki Haber
Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
İsrail son 3 ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
19:20
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
18:53
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü
18:55
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz
18:37
PKK'nın Derince'de katlettiği Serkan bebek: Yaşasaydı çocukları vardı
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait
İsrail Gazze saldırdı: Binalarda büyük hasar var
İsrail Gazze saldırdı: Binalarda büyük hasar var
FOTO FOKUS
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ