Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.04.2023 11:57

Doğu illeri ilkbaharda beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğu illeri ilkbaharda beyaza büründü
[Fotograf: AA]

Erzurum'da gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışıyla cadde ve sokakların yanı sıra ağaçlar, bitkiler, park ve bahçeler ile otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünde biriken karları, sahipleri de otomobillerindeki karı temizledi.

Belediye ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu illeri ilkbaharda beyaza büründü

"Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor"

Kent sakinlerinden Kenan Turgut, nisanda baharı beklediklerini ancak karla karşılaştıklarını söyledi.

Karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Turgut, "Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor ama kar bizim için sevindirici. Kış memleketi olduğumuz için kara alışkınız." dedi.

Doğu illeri ilkbaharda beyaza büründü

Kars

Kars'ta dün başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Arabalar, ağaçlar ve bitkilerin karla kaplandığı ilçede, göçmen kuşlar karlı alanlarda yiyecek aradı.

Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü ilçede, Kars-Erzurum kara yolunda araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

Bu arada ilçenin çevresindeki dağlar ve Sarıçam Ormanları kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte soğuk havanın yanı sıra kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

ETİKETLER
Ardahan Erzurum Kar Yağışı Kars
Sıradaki Haber
Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
İsrail son 3 ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
19:20
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
18:53
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü
18:55
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz
18:37
PKK'nın Derince'de katlettiği Serkan bebek: Yaşasaydı çocukları vardı
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Bahreyn'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Bahreyn'de protesto edildi
FOTO FOKUS
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ